На Среднем Урале еще 10 человек умерли от коронавируса

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 153 новых случая коронавируса, из них 66 – в Екатеринбурге. Еще 10 пациентов за последние 24 часа скончались. Из больницы выписано 164 человека.

По данным регионального оперативного штаба, 295 пациентов находятся в тяжелом состоянии (на ИВЛ остаются 108 человек), 1 792 больных госпитализированы в состоянии средней тяжести. Исходя из данных официальной статистики, сейчас в Свердловской области болеют коронавирусом 4 616 человек.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 2 397 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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