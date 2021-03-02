В «короновирусный» год в Екатеринбурге стало в 1,5 раза больше преступлений против личности

По итогам 2020 года в Екатеринбурге на 48,1% увеличилось число преступлений против личности – с 957 до 1 417 случаев. Об этом рассказал сегодня на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности гордумы замначальника УМВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко.

Он пояснил, что на состояние правопорядка в прошлом году повлияли следствия пандемии: повышение уровня безработицы, сокращение доходов населения. При этом в целом число совершенных в городе преступлений снизилось на 1% и составило 19 547. Председатель комиссии, депутат Сергей Воронин, поинтересовался, как такое возможно.

На это Андрей Швыдченко ответил, что снизилось в основном число преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах, краж. Рост числа преступлений против личности Швыдченко пояснил так: «Это связано с тем, что полгода граждане сидели дома. Почти все эти преступления – бытовые. Граждане собирались, употребляли алкогольные напитки, начинали выяснять отношения». По его словам, более 99% таких преступлений уже раскрыто.

В то же время на 17% выросла групповая подростковая преступность. Андрей Швыдченко предположил, что это связано с тем, что подростки из-за коронавирусных ограничений часто были предоставлены сами себе, остались без внимания учителей, тренеров, и начали сбиваться в группы. Он попросил депутатов учесть эту тенденцию в своей работе и принять какие-то меры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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