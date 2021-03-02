При расследовании 64% ДТП полиция признала дорожные условия неудовлетворительными

Екатеринбург (Новый День, Евгения Вирачева)– По итогам 2020 года при расследовании 714 ДТП полицией были обнаружены признаки неудовлетворительных дорожных условий. Это – 64% от общего числа автомобильных аварий в Екатеринбурге за прошедший год. Об этом рассказал сегодня на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской думы замначальника городского УМВД Андрей Швыдченко.

По его словам, в 464 случаях отсутствовала или была плохо видна дорожная разметка (+10% к позапрошлому году); в 225 – не было необходимых дорожных знаков (+21,6 %); в 132 – замечены недостатки зимнего содержания дорог (-30%); в 96 – не было пешеходных ограждений (-4%); в 86 – выявлены дефекты дорожного покрытия (+ 38%); в 13 – неправильная работа светофоров (-28%).

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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