Терапевтический корпус больницы № 14 в Екатеринбурге возвращается к доковидному режиму работы

Терапевтический корпус ЦГБ № 14 в Екатеринбурге возвращается к доковидному режиму работы.

«Хорошие новости. Руководители подшефной 14-й больницы, которой я стараюсь помогать, рассказали, что терапевтический корпус ГКБ возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи. Около года корпус принимал больных с COVID-19. За это время было госпитализировано почти две тысячи человек», – рассказал РИА «Новый День» депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Поскольку количество поступающих с новой коронавирусной инфекцией снижается, стационар возвращается к штатному режиму работы», – сообщил заместитель руководителя по лечебной работе Алексей Мартынов.

Для пациентов на текущий момент подготовлено 111 стационарных коек из них 6 – реанимационных. При экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс-тесты на COVID-19. Как отмечают в больнице, на пациентах с коронавирусом такие перемены никак не отразятся, так как ещё два корпуса работают в красной зоне, куда ежедневно на лечение поступают пациенты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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