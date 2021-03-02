В Екатеринбург привезли 101 тонну растительности из Амстердама

В Екатеринбург сегодня утром прилетел рейс из Амстердама – на борту 101 тонна цветов. Это 1,5 млн свежесрезанных тюльпанов, роз, хризантем, орхидей и лилий, которые прибыли на Урал к 8 Марта. Как сообщили в пресс-службе уральской таможни, общая стоимость партии составила около четырех млн долларов.

«С начала февраля должностными лицами Уральской электронной таможни выпущена цветочная продукция общим весом 504 тонны (это и свежесрезанные цветы, и горшечные растения)», – прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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