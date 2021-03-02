Свердловская область заняла 24-е место по индексу социального благополучия

Свердловская область попала только на 24-ю строку рейтинга российских регионов по социальному благополучию.

Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества.

Единственный критерий – соотношение среднемесячной зарплаты в регионе к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни) по итогам четвертого квартала 2020 года. Этот показатель эксперты условно называют индексом социального благополучия.

Свердловская область со средней месячной зарплатой 42 537 рублей и стоимостью потребительской корзины 15 921 рубль оказалась только на 24-м месте, разделив его с Республикой Хакасия. Лучшим в УрФО и вторым по России стал Ямал: зарплата – 96 622 рубля, потребительская корзина – 20 135 рублей. ХМАО-Югра – на восьмой строчке: 69 723 и 20 196 рублей соответственно. На 12-м месте – Тюменская область: 48 653 и 15 959 рублей. Челябинская область оказалась на 26-м месте: 36 802 и 14 552 рубля. Курганская область в топ-30 не попала.

На первом месте – Магаданская область. Средняя зарплата здесь, по данным Росстата, 127 808 рублей, а стоимость потребительской корзины – 23 605.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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