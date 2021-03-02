150 тысяч свердловчан вакцинировались от Covid-19, треть привитых – в Екатеринбурге

В Свердловской области уже 150 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 56 тысяч из них – екатеринбуржцы. Серьезных осложнений, по данным чиновников, не было ни у кого.

«У нас 74 учреждения работают на вакцинации, 120 прививочных пунктов. Двоечников [среди муниципалитетов] у нас точно нет. Нельзя сказать, что в Екатеринбурге есть привитые, а в Шали нет. В Шали тоже великолепно проходит вакцинация, хотя это и далеко, и населения не так много», – прокомментировал сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Серьезных побочных эффектов от вакцины, по словам Туркова, выявлено не было ни в одной из возрастных групп.

Добавим, что сегодня и в Екатеринбурге муниципальный оперштаб отчитался о вакцинации. Всего в город поступило 76 тысяч вакцины. 56 тысяч человек привились первым компонентом, более 20 тысяч – вторым. По данным мэрии, самыми активными во время прививочной кампании стали люди старшего поколения, которые сами записываются на вакцинацию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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