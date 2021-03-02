Стала известна дата нового боя с участием Ивана Штыркова

Уральский боец Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» проведет свой следующий бой в Санкт-Петербурге – 26 марта он выступит на турнире АСА 120. Известен и его соперник – это Мурат Гугов.

Напомним, Штырков подписал контракт с лигой о выступлениях в дивизионе 93 кг. В активе Штыркова 17 побед (последний бой против Магомеда Исмаилова окончился в пользу дагестанского спортсмена), у Гурова – семь. Последний свой бой в профессиональной карьере Мурат, как и Иван, проиграл.

Сейчас «Уральский Халк» находится на сборах в Дагестане, где пройдет его основной тренировочный лагерь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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