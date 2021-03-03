Четыре ресторана из Екатеринбурга участвуют в российском кондитерском фестивале

Четыре ресторана из Екатеринбурга принимают участие в российском фестивале кондитерского искусства L'art de la patisserie. В Cibo будут представлены фирменные конфеты и шоколадный фондан, в «Сойке» – пчелиный улей с кокосовым сорбетом и эклер, в «Гастролях» – авокадо-тирамису или крем из фисташек, в «Гадах» медуза или «Пари бест». По правилам фестиваля, каждый десерт сопровождает чашка эспрессо и рюмка коньяка. Все сеты стоят 590 рублей, кроме Cibo – там цена сета 650 рублей.

В фестивале также принимают участие рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Организаторы L'art de la patisserie те же, что проводят Russian Food Festival.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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