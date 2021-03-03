Генконсульство США в Екатеринбурге возобновляет прием заявлений на визу, но не для всех

Генеральное консульство США в Екатеринбурге возобновляет прием заявлений на туристические визы, но только для тех граждан, которые могут получить их без прохождения личного собеседования.

Об этом сообщается на официальной странице консульства в фейсбуке. Прием заявлений на визы B1/B2 возобновляют в ограниченном объеме и только для заявителей, которые имеют право на обращение без прохождения визового собеседования. Речь идет о тех, кому нужно продлить действующую визу или получить повторную. Россиянам, которые намереваются отправиться в Америку впервые, получить визу по-прежнему нельзя.

Напомним, генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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