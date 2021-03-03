Возле детского сада на Красноуральской обнаружили труп мужчины

Сегодня утром на улице Красноуральской в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. На месте работает полиция и следователи.

По словам очевидцев, труп, накрытый черным пакетом, лежит напротив дома № 21 на улице Красноуральской, рядом с детским садом. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, идут опросы очевидцев. Предварительно установлено, что смерть не носила криминального характера.

«Тревожное сообщение в дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД Екатеринбурга поступило от бригады скорой помощи в 06:54 о том, что у ворот детсада лежит тело мужчины. Сотрудники угрозыска, выезжавшие на место происшествия, оперативно установили личность. Им оказался местный житель – гражданин Веремейчук 1970 г.р., работавший ранее дежурным в охране. Полицейские опросили мать мужчины, с которой он проживал. Она пояснила, что сын дома не ночевал. Признаков ограбления оперуполномоченные не обнаружили», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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