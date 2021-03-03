В Екатеринбурге разыскивают автомобилиста, который сбил дедушку во дворе и скрылся

ГИБДД просит помощи в розыске автомобилиста, который скрылся после ДТП. Авария, как рассказали сегодня в отделении пропаганды, произошла рядом с домом № 19 по ул. Белоярской еще 26 февраля, около 14 часов.

Легковушка ехала по двору задним ходом и сбила 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина госпитализирован с переломом правой плечевой кости и ушибом тазобедренного сустава. Точно неизвестно, что это был за автомобиль, но, по предварительным данным, это «Хендай Солярис» темного цвета.

Всех, у кого есть какая-либо информация об аварии и ее виновнике, просят сообщить по телефону: 8-967-742-92-14.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

Возле детского сада на Красноуральской обнаружили труп мужчины. / Ленинский райсуд остался без электричества. / Екатеринбургский НИИ Минобороны попал в новый санкционный список. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»