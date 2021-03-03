Гель для душа с мочалкой, шоколадное яйцо и часы – что подарят екатеринбурженкам на 8 Марта

Перед Международным женским днем увеличился спрос на некоторые категории товаров в интернет-магазинах. Прежде всего, на косметику. Специалисты сервиса «Яндекс.Маркет» проанализировали покупки на маркетплейсе и выяснили, что покупать подарки к 8 Марта екатеринбуржцы начали сразу после Дня защитника Отечества, а пик спроса пришелся на 28 февраля. «За последние три дня клиенты из Екатеринбурга сделали на 484% заказов больше, чем накануне прошлого 8 Марта», – отметили в пресс-службе сервиса.

Наибольший рост спроса пришелся на косметические наборы – количество заказов выросло на 288%, и чаще всего екатеринбуржцы выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой. Средняя цена составила 870 рублей. На 122% вырос спрос на парфюм, средняя сумма, потраченная на его покупку, составила 4800 рублей.

На 500% выросло количество заказов шоколадных яиц и фигурного шоколада, на 436% – конфет в коробках и на 206% – шоколадных плиток. «На сладкий подарок в этом году екатеринбуржцы тратят около 750 рублей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. По данным опроса сервиса, шоколадные подарки являются третьими по популярности, хотя получить их в подарок хотели бы далеко не все женщины», – отметили в маркетплейсе.

В топ популярных и одновременно желаемых подарков попали наручные часы – количество заказов выросло на 88%. На такой подарок екатеринбуржцы в среднем тратят 1500 рублей. На 188% выросли продажи в категории умных браслетов и часов, на 111% – наушников. Рекорды побил спрос на умные колонки – в феврале – начале марта он вырос сразу на 842%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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