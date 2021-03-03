В Екатеринбурге за антисанитарию закрыли азербайджанский ресторан

В Екатеринбурге центральный отдел Роспотребнадзора закрыл ресторан «Баку Плаза» после жалобы потребителей. При проверке санврачи обнаружили антисанитарию в заведении общепита.

«Установлено: набор и площади помещений не соответствуют мощности организации, на предприятии общественного питания не соблюдается последовательность технологических процессов, допускается пересечение потоков чистой и использованной посуды, а также сырья и готовой продукции; на продукции отсутствует маркировка с датой/временем изготовления, перетаривания, выработки, в связи с чем невозможно установить срок ее годности и производителя; над оборудованием, являющимся повышенным источником выделения влаги, отсутствуют вытяжные зонты; на предприятии не проводится органолептическая оценка качества приготовления кулинарных блюд; на момент осмотра отсутствовал бракеражный журнал; производственные столы и производственный инвентарь не имеют маркировки в соответствии с обрабатываемой на них продукцией; допускается совместное хранение инвентаря для готовой продукции и сырья», – перечислили в надзорном ведомстве.

Также проверка показала, что в кафе не велось ежедневное заполнение журналов осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журналов контроля качества фритюрных жиров и учета температуры холодильного оборудования. Сотрудники предприятия в производственных цехах хранили личные вещи. Генеральная и текущая уборка в ресторане проводилась не вовремя и не в полном объеме, как и дезинсекционные мероприятия.

«За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «Уральская ресторанно-сервисная компания «Нар Шараб» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, протокол о временном запрете деятельности предприятия, материалы переданы для рассмотрения в Кировский районный суд г. Екатеринбурга, который своим решением 2 марта 2021 года приостановил деятельность ресторана «Баку Плаза» на 30 суток», – добавили в пресс-службе надзорного органа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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