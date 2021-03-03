Главный эпидемиолог Екатеринбурга: «Побочные реакции на прививку «Спутник V» чаще бывают у молодых людей»

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, чем отличаются отечественные вакцины от Covid-19, и стоит ли делать выбор между ними. Напомним, в России прошли регистрацию три препарата: «Спутник V» от исследовательского центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра вирусологии «Вектор» и «Ковивак» от центра имени Чумакова.

«Я считаю, что нужно прививаться тем, что есть. «Спутник V» применяется широко, только в Свердловской области этой вакциной привились более 156 тысяч человек. Мы ожидаем препарат «ЭпиВакКорона», но пока нет конкретных сроков возможной поставки в город. У этой вакцины более доступные условия хранения, которые позволили бы использовать ее мобильными прививочными бригадами в других городах области. Вакцина от института Чумакова была зарегистрирована 20 февраля и сейчас проходит третью стадию клинических испытаний. Пока непонятно, когда этот препарат поступит», – сообщил Харитонов.

Также эпидемиолог объяснил, чем перечисленные вакцины отличаются друг от друга.

«Ковивак» – это инактивированная вакцина (то есть имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом). Обычно инактивированные противовирусные вакцины применяются широко, так как их можно хранить при обычной температуре, и, как правило, такая прививка переносится хорошо. Предварительные результаты исследований института Чумакова тоже подтвердили хорошую переносимость вакцины.

«ЭпиВакКорона» – это химическим путем синтезированные белки-пептиды [в вакцине]. Пока количество привитых этим препаратом небольшое. [Нежелательных] реакций на введение вакцины не было. Разработчики «ЭпиВакКороны» говорят о высокой эффективности вакцины. Пока по нашим наблюдениям я этого сказать не могу, но раз вакцина была зарегистрирована, а испытания пройдены, значит, эффективность должна быть в любом случае.

Вакциной «Спутник V» привилось достаточно большое количество людей, и это дает свой результат. В препарате используется вектор аденовируса, туда насажен антиген коронавируса. Эта вакцина не вызывает заболевания, то есть человек не инфицирован, но вещество вакцины заставляет его организм вырабатывать антитела. Я сам прививался «Спутником», у меня никакой реакции на вакцину не было. Вообще [побочные] реакции на прививку «Спутник V» чаще бывают у молодых людей. У пожилых, по всей видимости, организм более часто встречался с возбудителями и вирусами, и поэтому, наверное, более крепкий», – прокомментировал Александр Харитонов.

По словам эпидемиолога, минздрав не ведет специальной статистики побочных эффектов после прививки двумя компонентами «Спутника V», так как вакцинирование не является заболеванием.

«В некоторых случаях идет первичный иммунный ответ организма на введение вакцины. У кого-то поднимается температура до субфебрильных значений, у кого-то общая слабость или головная боль. Обычно эти симптомы проходят в течение первых суток, но допускается их присутствие до трех суток. Когда у человека появляется температура после прививки, а ему нужно выходить на работу, то в этом случае в поликлинике, где ставилась прививка, можно попросить больничный лист на короткий период. Случаи серьезных осложнений после прививки «Спутник V» не зарегистрированы ни в Екатеринбурге, ни в Свердловской области», – сообщил Харитонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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