На ЕКАДе погибла девушка за рулем «Шевроле»: автомобиль вынесло на встречную полосу (ФОТО)

Сегодня рано утром на 47-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в аварии погибла 26-летняя девушка за рулем «Шевроле». Она ехала в сторону Серовского тракта, не справилась с управлением, и автомобиль занесло на встречную полосу. Легковушка на скорости столкнулась с грузовиком «Вольво». Молодая женщина скончалась от травм на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, авария случилась в 8 часов. Грузовой машиной управлял 29-летний мужчина, у которого водительский стаж составляет 11 лет. Он рассказал полицейским, что при движении увидел легковой автомобиль, который неожиданно выехал на его полосу, водитель затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Окончательная причина ДТП будет установлена по итогам расследования. Также сотрудники дорожного надзора ГИБДД выявили недостатки: дефекты обочины и отсутствие разметки на дороге.

В Госавтоинспекции напомнили, что только с начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 17 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 4 человека и еще 22 получили травмы разной степени тяжести. В ГИБДД напоминают водителям, что выезд на встречную полосу – опасный и рискованный маневр, поэтому нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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