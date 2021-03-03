В Екатеринбурге резко выросло число новых случаев Covid-19

В Свердловской области за последние сутки выявлено 159 новых случаев коронавируса, в том числе 88 – в Екатеринбурге. Последний раз такие показатели заболеваемости в уральской столице регистрировались 19 февраля (тогда было 85 случаев), а последние дни ежедневное число заражений редко превышало 60.

Как сообщил региональный оперативный штаб, за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов. Общее число жертв Covid-19 в Свердловской области составило 2 409 человек. Исходя из данных официальной статистики, на сегодняшний день в регионе болеют коронавирусом 4 591 житель. Состояние 280 госпитализированных оценивается как тяжелое, 103 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести лежат в больницах 1 799 человек. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Общее число выписанных за сутки – 172 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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