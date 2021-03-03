В мэрии объяснили, почему об эвакуации автомобилей ради уборки предупреждают в последний момент

В администрации Екатеринбурга объяснили, на каком основании предупреждают об эвакуации автомобилей с парковок в день уборки дорог от снега, а не за 20 дней, как того требует закон. Оказывается, мэрия всех автомобилистов предупреждала еще по осени – сообщение запрятано в глубинах официального сайта. В сводке указаны сроки «с 15 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года» и перечислены более 200 участков дорог во всех районах.

Около месяца назад автомобилист Алексей Остапов отправлял обращение в прокуратуру с вопросами о том, почему администрация города ставит временные знаки запрета стоянки с эвакуацией машин в тот же день, когда проводит уборку. Таким образом водитель, припарковавшийся в легальном парковочном кармане утром, может не обнаружить свою машину вечером, если ДЭУ решит почистить снег. Прокуратура перенаправила обращение в ГИБДД и мэрию. От создателя странной схемы эвакуации сегодня пришел ответ. «Предварительная информация о вводимых ограничениях при уборке от снега улично-дорожной сети города Екатеринбурга была размещена на официальном портале Екатеринбург.рф в разделе Жителям-Благоустройство-Эвакуация транспорта 24.11.202. В данной публикации приведен перечень улиц города, на которых до 15 апреля 2021 года планируется введение временных ограничений путем установки соответствующих дорожных знаков, исключающих остановку и стоянку транспортных средств, а также указано, что информация о конкретных участках улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург», на которых планируется введение ограничений, будет обновляться», – сообщается в ответе за подписью председателя комитета по транспорту Игоря Ощепкова.

«Прекрасно, да? «Мы в ноябре предупредили, что в любой момент в любой точке города сделаем нарушителем любого». По букве закона пока не могу понять, насколько тут все грамотно. А вот дух закона – однозначно втоптан в грязь екатеринбургских улиц», – возмутился Алексей Остапов в публикации на фейсбуке.

«Закон требует предупреждать – и формально администрация свою обязанность выполнила. По закону у администрации нет обязанности публиковать предупреждение на главной странице сайта, и в разделе «Новости» они публиковать не обязаны. Могут создать раздел про кошек и писать туда, например. Это не нормально, но это законно», – прокомментировал действия чиновников автоюрист, глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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