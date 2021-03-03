Еще одна помощница Алексея Орлова получила руководящий пост в мэрии Екатеринбурга

Новым руководителем департамента общественных связей администрации Екатеринбурга станет Галина Токарева, сообщают источники «Нового Дня». Она сменит Марину Леонову, которая занимала этот пост с июля 2019 года.

Галина Токарева была советницей Алексея Орлова во время его работы первым вице-губернатором Свердловской области. Когда Орлов стал главой Екатеринбурга, он сменил несколько ключевых руководителей в мэрии. Так, в январе на должность начальника аппарата администрации была назначена Марина Фадеева, которая ранее работала помощницей Орлова в областном правительстве. Теперь главой департамента, отвечающего за внутреннюю политику мэрии, станет Токарева.

Официального подтверждения кадровых изменений в мэрии Екатеринбурга пока нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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