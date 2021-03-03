В Екатеринбурге осудят турагента, которая обманула туристов на 680 тысяч рублей

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении директора турагентства, которая собирала с клиентов деньги, но на отдых их не отправляла. По данным прокуратуры, женщина присвоила более 680 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 33-летнюю директора турагентства обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2018 году девушка зарегистрировала туристическое агентство, где сама была и директором, и турагентом. А летом 2019 года заключила договоры с двумя туристами, с которых взяла 251 тысячу рублей. Но никакие туры женщина не забронировала, а присвоила деньги себе. То же самое директор агентства проделала еще с одним клиентом в ноябре 2019 года, взяв, якобы, за тур 430 тысяч рублей.

Деньги директор присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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