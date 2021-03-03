В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника январской акции протеста

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня оправдали Дениса Поздина, которого задержали на несанкционированном шествии 31 января. Как рассказал адвокат мужчины Илья Богдашкин, полицейские в суде представили видео задержания оппозиционера и два рапорта. Видео подтвердило сам факт того, что Поздин находился на Октябрьской площади – но защита этого и не отрицала. При этом полиция через громкоговоритель объявила о необходимости участникам несанкционированной акции разойтись, Поздин это и выполнил, он ушел через 10 минут после оповещения.

Задержали его в центре города, неподалеку от перекрестка Ленина-Московская. Было составлено два рапорта. Согласно первому, мужчина участвовал в шествии с 15:00 до 15:10, согласно второму рапорту мужчину задержали в 15:00, после чего он в сопровождении полицейского шел на Толмачева к ОП-1. То есть фактически полицейские написали, что несанкционированным шествием в случае Поздина явилась прогулка в качестве задержанного с полицейским.

Денис Поздин стал первым сторонником оппозиции, задержанным на акции протеста. До этого суд оправдывал двух НОДовцев и Вадима Панкратова, который держал плакат в поддержку Путина.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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