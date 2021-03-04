Холода и осадки. Синоптики дали прогноз на март в Екатеринбурге (КАРТА)

В Екатеринбурге в марте будет прохладнее обычного, об этом говорится в прогнозе аномалий температуры и осадков Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха во всем УрФО будет ниже нормы на 1 градус. Согласно прогностическим картам, уральская столица попадает в зону холодов, но отклонения от среднемесячных показателей будут небольшими. Напомним, средняя температура марта составляет -3,8 градуса.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается осадков чуть больше обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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