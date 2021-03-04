В минобразования опровергли информацию об обрушении потолка в свердловской школе

Министерство образования Свердловской области опровергло информацию об обрушении потолка в школе № 3 в Краснотурьинске, о чем сообщили местные паблики.

«Ни о каком обрушении потолка в школе речи не идет. 2 марта в 11:30 в здании школы № 3 в поселке Рудничный в рекреационной зоне с потолка на подвесной потолок осыпалась часть штукатурки, в результате чего выпала одна плитка площадью 1 кв. м. Ученики в это время находились на уроке. Все оперативно восстановили. Учебный процесс не прерывался.

Текущий ремонт в школе производился в период подготовки к началу учебного года», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что ЧП с обрушением потолка случилось во время перемены в корпусе, где учатся младшеклассники, однако сообщалось, что никто не пострадал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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