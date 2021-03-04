Екатеринбуржцы попали в топ-5 сериалозависимых россиян

Жители Екатеринбурга – одни из самых сериалозависимых россиян, свидетельствуют итоги опроса, проведенного в феврале 2021 года.

Как сообщили в исследовательской компании Zoom Market, в первую тройку попали жители Перми, Омска и Волгограда. На четвертом месте Саратов, а на пятом – Екатеринбург. Десятку любителей сериалов замыкают те, кто живет в Ростове-на-Дону, Саранске, Воронеже, Челябинске и Москве. Во второй десятке Белгород, Уфа, Брянск, Красноярск, Самара, Владивосток, Нижний Новгород, Симферополь, Чита, Казань.

«По результатам опроса, 56% респондентов, попавших в выборку, предпочитают фильмам сериалы, при этом 16% россиян не смотрят ни фильмы, ни сериалы. Среди тех, кто предпочитает смотреть сериалы, 75% смотрят их каждый день, 21% еженедельно и 4% не чаще одного раза в месяц. 67% любителей сериалов предпочитают смотреть их через интернет, 29% по телевизору и 4% по Smart TV. По данным проведенного исследования 74% россиян предпочитают смотреть отечественные сериалы», – уточнили в пресс-службе, отметив, что опрос проводился в 24 городах РФ, в нем приняли участие 2880 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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