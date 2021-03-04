За сутки на Среднем Урале скончались 13 больных Covid-19

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 13 случаев смерти больных Covid-19. Всего с начала пандемии в регионе умерли 2422 человека.

Зарегистрировано 165 новых случаев заболевания. В оперштабе сообщили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+42), Алапаевска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского, Шалинского городских округов.

Состояние 277 больных оценивается как тяжелое, 158 из них находятся в реанимации, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 1794. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 175 человек, всего – 71 356. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 346.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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