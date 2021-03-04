В Екатеринбурге раскручивается экологический скандал: между собой поссорились активисты

В Екатеринбурге разворачивается экологический скандал между разными «зелеными» движениями. Началось все с комментария директора «Немузея» Яны Трудковой в одном из СМИ Екатеринбурга по поводу закрытия проекта Biozavr (это было экотакси, вызвав которое можно было отдать раздельно собранный мусор, чтобы он ушел на переработку, услуга была платной). Трудкова пояснила, что заниматься раздельным сбором отходов должны профессионалы, а не одиночки, из-за которых РСО уходит в серый сектор.

Это вызвало бурю негодования у других активистов, в том числе у Семена Баутина из Vegans for Animals, который, в свою очередь, обвинил Трудкову в желании уничтожить все альтернативные «зеленые» инициативы в Екатеринбурге, а также в уклонении от налогов, задержке и невыплате зарплат сотрудникам, сдаче вторсырья неэкологичным переработчикам. «Не платить налоги с зарплат, не устраивать официально людей на работу согласно ТК РФ, торговать товарами в серую – это всё ваши грехи, которыми вы промышляли или промышляете до сих пор и очень продолжительный срок. Весь ваш проект – это исключительно бизнес, который и создан для того, чтобы рано или поздно стать рентабельным и приносить деньги, создать в глазах администрации города экспертность. Рассуждать с вашей стороны о каком-то использовании трендов – это лицемерие. Вы этот тренд хотите выдоить, создав магазин с мусорными баками внутри, потому что вас вообще не интересует экология. Когда мы, работницы и работники немузея, на собраниях задавали вопросы о том, куда увозят PS 6 и не перерабатываемый пластик; где пиролиз; что происходит с твердыми пластиками типа PP 5 – начинались скандалы, срыв собрания, обвинения в недоверии и докапываниях, а далее просто увольнение всех, кто посмел хоть на минуту поинтересоваться что происходит с вторсырьем», – написал Баутин на своей странице во «ВКонтакте».

Трудкова в ответ на это провела прямой эфир в инстаграме, где ответила на претензии, отметив, что у «Немузея мусора» есть договоры – и на продажу вторсырья, и на аренду помещения, куда жители города приносят отсортированные отходы. «Мы всем выдаем чеки, у нас есть расчетный счет банке, обвинять нас в том, что мы в серую торгуем, как минимум, глупо», – сказала она, уточнив, что готова показать все договоры, а кроме того опубликовала в группе «Немузея мусора» во «ВКонтакте» видеозаписи о передаче переработчикам разных фракций мусора.

В свою очередь, Трудкова спросила у Vegans for Animals о том, как движение проводит фестивали, на которых у участников берут деньги за вход, но при этом нет кассы, у «Биозавра» – о том, сколько чеков проект выдал людям, оказывая платные услуги по вывозу отходов, и о том, где эти отходы накапливались, у «Чистого Екатеринбурга» – кому передается вторсырье и кто его перерабатывает.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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