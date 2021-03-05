Уральского охотника будут судить за изготовление боеприпасов

До пяти лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю поселка Восточный Серовского района за незаконное изготовление боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в январе этого года сотрудники полиции нашли в овощной яме в деревне Рассол ружья ТОЗ 1960 года выпуска, ИЖ 1958 года выпуска, ТОЗ 1961 года выпуска, один ствол двадцатого калибра, пневматическое ружье, 20 патронов 16 калибра и 4 патрона 20 калибра.

По версии следствия, спрятавший их там обвиняемый увлекается охотой. Ружья и порох он купил незаконно. Имея порох и докупив в магазине дробь, пули и гильзы, он самостоятельно изготовил 20 патронов 16 калибра и 4 патрона 20 калибра. Изготовленные боеприпасы он положил в мешок и хранил вместе с ружьями. Сначала он все спрятал в лесной избе в Верхотурском районе, а затем перенес схрон в овощную яму своего родственника.

Начальник отдела дознания ОВД Верхотурья майор полиции Дмитрий Дружинин пояснил, что за незаконное изготовление боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Серов, Верхотурье, Елена Владимирова

Серов, Верхотурье. Другие новости 05.03.21

В Екатеринбурге устроят масштабный экопраздник, где горожанам расскажут о сортировке мусора. / В пандемию уральцы стали в полтора раза чаще подавать заявления о своем банкротстве. / «Будем работать классическими методами»: как единороссы заксо готовятся к переизбранию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»