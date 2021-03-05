Только 11% переболевших Covid-19 свердловчан не имели симптомов

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал, какая клиническая картина болезни наблюдалась у свердловчан, заразившихся Covid-19. Среди заболевших 66% перенесли новый коронавирус в форме ОРВИ, у 23% пациентов развивалась пневмония, 11% не имели симптомов.

Екатеринбург занял первое место по распространению коронавируса, на областную столицу пришлось более половины всех заболевших в 2020 году. На втором месте находится Нижний Тагил, на третьем месте оказалась Ревда.

Как сообщил Дмитрий Козловских, по итогам года показатель заболеваемости Covid-19 в Свердловской области составил 1411 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже среднероссийских значений. «На сегодняшний день отмечается снижение темпов прироста [новых заболевших]. В среднем за сутки прирастаем 0,24%. Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области стабильно меньше единицы», – добавил глава регионального Роспотребнадзора.

Козловских также отметил, что за время пандемии Covid-19 в Свердловской области наблюдалось снижение заболеваемости более чем по 70 инфекциям. Но если сравнивать с 2019 годом, в регионе выросло количество случаев внебольничных пневмоний и сальмонеллеза.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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