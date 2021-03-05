Роспотребнадзор: «Новых штаммов коронавируса на территории Свердловской области нет»

На территории Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения новыми штаммами Covid-19, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

«По поручению федеральной службы в Свердловской области проводится изучение циркуляции всех вирусов в эпидсезон. На базе наших лабораторий мы еженедельно обследуем порядка 50-80 больных ОРВИ. За все время мониторинга, который ведется с 1 сентября, у нас было выявлено четыре случая гриппа. Возможно, на это повлиял большой охват населения вакцинопрофилактикой по гриппу, или внутренняя конкуренция вирусов, противоэпидемиологические меры опять же. Среди обследованных больных превалирует и никак не меняется риновирус», – рассказал главный санитарный врач области на пресс-конференции.

Козловских сообщил, что для дополнительного исследования по согласованию с минздравом берутся мазки у нескольких категорий пациентов: это вернувшиеся из-за рубежа, заболевшие при крупных вспышках в закрытых социальных учреждениях и люди с нетипичным течением болезни. Их биологический материал направляется в тюменский институт и новосибирский центр «Вектор» для определения штаммов вируса.

«По нашей информации, на территории Свердловской области не зарегистрировано циркуляции никаких специфических штаммов коронавируса: бразильского, английского, южноафриканского и так далее. Понятно, что вирус новый, но мы уже достаточно много о нем знаем. Все три зарегистрированные российские вакцины работают против тех штаммов Covid-19, которые известны. Да, вакцины разных типов, но они все рабочие, у них достаточно высокая эффективность. Вирус, к сожалению, от нас никуда не уйдет. Он будет циркулировать в популяции, но чтобы снизить его присутствие до минимального уровня, нужна активная вакцинация граждан. Мы у себя в коллективе изучали иммунитет привитых сотрудников. У них был достаточно высокий уровень антител – выше, чем у переболевших», – рассказал Дмитрий Козловских.

Как ранее писал «Новый День», в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса отечественной разработки – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Массовая вакцинация ведется пока только одним препаратом – «Спутник V».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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