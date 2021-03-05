Уровень коллективного иммунитета уральцев к Covid-19 приблизился к 30%

Роспотребнадзор на следующей неделе приступает к четвертому этапу исследования коллективного иммунитета свердловчан к новому коронавирусу.

Как сообщил глава регионального управления ведомства Дмитрий Козловских, первые три этапа прошли в июле, сентябре и ноябре 2020 года. Кровь на наличие антител брали у 3100 жителей области разных возрастов, проживающих в разных городах.

«На первом этапе мы видели 12% людей с антителами к коронавирусу, на втором этапе было 16%, данные исследования, которые проводились в конце ноября (третий этап) еще обрабатываются, но известно, что титр антител был у 26,6% обследуемых», – сообщил руководитель.

По словам Козловских, санитарные ограничения в Свердловской области будут сняты, когда прослойка коллективного иммунитета составит 60%, включая вакцинированных и переболевших людей. По прогнозам федеральных ведомств, это может произойти в июне 2021 года.

Дмитрий Козловских также призвал граждан активно прививаться от коронавируса и поделился личным опытом. «Я участвовал в третьей стадии испытаний одной из зарегистрированных вакцин. По результатам исследования у меня был высокий титр антител. После прививки у меня был близкий контакт с заболевшим, довольно продолжительное время. Я тестировался фактически через день после контакта, и у меня не был выявлен вирус. Так что я сам на себе испытал, насколько эффективно работают вакцины», – отметил главный санитарный врач области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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