Объявлен конкурс на разработку дизайн-проекта Преображенского парка

АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявил конкурс на разработку дизайн-проекта Преображенского парка. Застройщик заплатит за работу 10,5 миллиона, заявки принимаются до 19 марта.

Претендовать на получение контракта могут компании, специализирующиеся на ландшафтном проектировании и дизайне. Победитель должен будет согласовать дизайн-проект парка и с заказчиком, и с профильными департаментами и комитетами мэрии, затем проект будет представлен на рассмотрение городского совета по развитию рекреационных и общественных пространств. Все это необходимо будет провести с 1 апреля до 30 июня этого года.

«Преображенский парк стал победителем народного голосования, жители Академического, Ленинского района, неравнодушные горожане выбрали его для первоочередного благоустройства в 2022 году. И это означает, что на смену той концепции парка, которую застройщик и архитекторы представляли на суд горожан, должен прийти детально проработанный проект – качественный и современный, отвечающий лучшим стандартам мирового паркового проектирования», – отметил член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Преображенский парк в Академическом районе занимает 49,5 га, это один из крупнейших городских парков в стране. Он создавался с нуля, то есть до строительства «Академического» здесь ничего не было, теперь же стартовая инфраструктура готова – создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки. Здесь уже гуляют местные жители, а на общегородские праздники и фестивали приезжают гости и из других районов города.

Ранее архитекторы бюро ARCHINFORM разработали концепцию развития рекреационного пространства, учитывая, в том числе, результаты социологических исследований. Больше всего посетители Преображенского парка хотят видеть его в качестве места для тихого отдыха и прогулок, в котором есть зоны для спортивных семейных развлечений и детских игр.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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