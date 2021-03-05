В Свердловской области выявлено 168 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 168 новых случаев коронавируса нового типа.

В региональном оперштабе сообщают, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 78 514.

Состояние 288 больных оценивается как тяжелое, 161 из них находится в реанимации, в том числе 104 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, доставленных в больницы региона, составляет 1 812. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 180 человек, всего – 71 536.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19, всего – 2 433.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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