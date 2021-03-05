Умные часы вместо смартфонов получат женщины на 8 Марта

Спрос на смартфоны в качестве подарка на 8 Марта в этом году упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Вместо этого мужчины выбирают умные часы и фитнес-браслеты. Интерес к этим гаджетам вырос в три раза.

По данным аналитиков «Мегафон Ритейл», чаще всего покупают умные часы марок Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. В тренде зеленый, розовый и серый цвета. «Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro», – рассказали в «Мегафон Ритейл».

Также в этом году перед 8 Марта вырос спрос на планшеты. А вот умные зубные щетки и весы покупали перед 23 Февраля, но перед женским днем роста спроса нет.

Средняя стоимость подарков в этом году – от 15 000 до 20 000 рублей. Причем чаще всего покупки совершают не в онлайн-магазинах, а в розничных салонах «Мегафона».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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