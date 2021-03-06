В ночь на 8 марта в Свердловской области похолодает до -30

Ночь перед Международным женским днем в Свердловской области местами будет морозной, в регионе в очередной раз похолодает.

По информации Гидрометцентра, по области в ночь с 7 на 8 марта ожидается от -17 до -22, в северных районах – от -25 до -30 градусов. В Екатеринбурге в предпраздничную ночь температура воздуха может опуститься до -20.

Днем 6 – 8 марта в области ожидается от -5 до -13, в Екатеринбурге – от -5 до -9. Все три выходных дня будет держаться переменная облачность, временами ожидается небольшой снег. В субботу и воскресенье будет дуть западный ветер, в понедельник, 8 марта, он сменится на южный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

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