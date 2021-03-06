Число новых случаев Covid-19 на Среднем Урале держится на уровне меньше 200 в сутки

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 177 новых случаев Covid-19, из них 70 – в Екатеринбурге.

Кроме того, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 78 691.

Состояние 286 госпитализированных оценивается как тяжелое, 164 из них находятся в реанимации, в том числе 110 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов средней тяжести – 1 809. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 190 человек, всего – 71 726.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев смерти больных Covid-19, общее число жертв пандемии в регионе – 2 445.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

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