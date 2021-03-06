В Екатеринбурге насмерть разбился строитель, упав с высоты 18 этажа

Сегодня, 6 марта, погиб мужчина, работавший на стройке на улице Чайковского в Екатеринбурге. Строитель упал с высоты 18 этажа и разбился.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, нашли около 12 часов. Сигнал об этом поступил в отдел полиции №12. На место выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели рабочего организована доследственная проверка. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

Екатеринбургский журналист заявил о попытке похищения. / Железная леди: считает выточку деталей для станков настоящим искусством. / Число новых случаев Covid-19 на Среднем Урале держится на уровне меньше 200 в сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»