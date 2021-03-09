Николай Коляда получил престижную театральную премию имени Андрея Миронова

Драматург и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда получил в Санкт-Петербурге престижную театральную премию «Фигаро» имени Андрея Миронова. Вручение состоялось в день 80-летия со дня рождения актера в театре «Русская антреприза».

Премия «Фигаро» вручается театральным деятелям уже 11 лет. Она считается одной из самых престижных, поскольку ее дают за исключительные достижения в искусстве. Выбирают лауреатов сами артисты, каждый из которых может предложить комитету премии нового кандидата. Среди лауреатов прошлых лет – Олег Табаков, Юрий Яковлев, Лев Додин, Эмир Кустурица и другие.

Драматург Николай Коляда получил своего «Фигаро» в номинации «За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России». Также в этом году статуэтки вручили Ирине Муравьевой, Николаю Бурляеву, Сергею Никоненко и другим. Церемония награждения прошла накануне в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, в день 80-летия со дня рождения выдающегося актера.

«Почти четыре часа шло вручение премии «Фигаро». Все говорили много, словно соскучились друг по другу, и это было не нудно, весело, легко и вся церемония пролетела быстро. А какие люди были на вручении – мама дорогая … – рассказал Николай Коляда на своей странице в фейсбуке. – Бог ты мой, с какими людьми мне посчастливилось сегодня стоять на одной сцене, и разговаривать, и видеть их и думать: «Можно, я только постою возле вас?!».

Фото: mironov-theatre.ru

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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