ГИБДД советует болельщикам не приезжать на матч «Урал» – «Уфа» на личном автотранспорте

Сегодня, 7 марта, в 16-00 на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится футбольный матч «Урал» – «Уфа» в рамках 21-го тура Премьер-Лиги России.

Пресс-служба городского отдела ГИБДД предупреждает, что в период проведения матча в районе стадиона будут выставлены 16 нарядов ДПС. «Обращаем внимание участников дорожного движения, прибывающих на матч, что лучше воспользоваться общественным транспортом или продумать место для остановки и стоянки своего транспортного средства, так как вблизи «Екатеринбург Арены» парковка будет запрещена», – сообщают гаишники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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