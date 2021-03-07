Ночью из горящего дома спасены 23 человека, в том числе ребенок-инвалид (ФОТО)

Пожарные спасли из горящего дома 23 человека, в том числе – трех детей. Одна девочка – с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в субботу, 6 марта, в 22:32 на 1-м этаже 5-этажного дома на улице Металлургов, 14. Горели домашние вещи на площади 20 кв м. Пожарными были спасены 23 жильца дома, в том числе трое детей, из которых одна девочка – инвалид. Пострадали двое взрослых, их доставили в больницу.

В 22:54 огонь локализован, горение ликвидировано в 23:29, в 00-40 проливка и разборка конструкций завершены. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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