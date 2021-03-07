Президент Путин наградил свердловских медиков и санврачей за борьбу с Covid-19

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора за особые заслуги в борьбе с коронавирусом. Среди награжденных есть и свердловчане.

Так, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены

Орденом Пирогова:

Альбина Иванова – заведующая отделением ДГКБ № 11 Екатеринбурга,

Елена Карбовничая – заведующая лабораторией ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»,

Светлана Сердюк – заведующая отделением Свердловской областной психиатрической больницы,

Вячеслав Устюжанин – заведующий отделением ГКБ № 14 Екатеринбурга,

Михаил Царегородцев – врач ДГБ города Каменска-Уральского,

Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, Екатеринбург;

Медалью Луки Крымского:

Анна Азева – заместитель главврача Ирбитской ЦГБ,

Римма Алчинова – врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн,

Тамара Баскакова – главная медсестра городской инфекционной больницы Нижнего Тагила,

Рафания Давлятшина – старшая медсестра Верхнепышминской ЦГБ им. П.Д. Бородина,

Елена Кулиш – заведующая отделением Полевской ЦГБ,

Татьяна Лаптева – заведующая отделением поликлиники №3 ДГБ № 8 Екатеринбурга,

Елена Перевалова – врач МАУ «Клинико-диагностический центр», Екатеринбург,

Сергей Петерс – заведующий отделением Свердловской ОДКБ,

Анастасия Шепяткова – врач Ирбитской ЦГБ.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), награждены:

Орденом Пирогова:

Михаил Баев – замначальника территориального отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серове, Серовском, Гаринском, Верхотурском и Новолялинском районах,

Ольга Котова – замначальника территориального отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе,

Ирина Телегина – замначальника территориального отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах,

Медалью Луки Крымского:

Анастасия Мартынова – специалист-эксперт территориального отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в Верх-Исетском, Кировском, Ленинском, Октябрьском районах Екатеринбурга,

Мария Поздина – специалист-эксперт отдела Свердловского управления Роспотребнадзора,

Марина Трубина – главный специалист-эксперт территориального отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в Железнодорожном, Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, городах Берёзовский и Верхняя Пышма.

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