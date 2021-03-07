Почти 300 больных Covid-19 на Среднем Урале находятся в тяжелом состоянии

Состояние 296 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сегодня оценивается как тяжелое, 162 из них находятся в реанимации, в том числе 109 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 813. Состояние остальных больных Covid-19 оценивается как удовлетворительное, сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 174 новых случая коронавируса. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+58), Алапаевского района, Артемовского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 865.

За сутки выписано 186 человек, всего – 71 912.

Также зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области – 2 456.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.03.21

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