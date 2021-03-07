Накануне 8 Марта мужчина поссорился с женой, выпил и уехал кататься по городу пьяным (ФОТО)

Сегодня, 7 марта, около 08:00 часов утра у дома № 112 по улице Челюскинцев в Екатеринбурге экипаж ДПС остановил автомобиль «Хендэ Гетц», в котором оказался нетрезвый водитель.

Городским отделом ГИДДД установлено, что за рулем был 33-летний житель Екатеринбурга, который водительское удостоверение категории «В» не получал. Кроме того, сотрудники обратили внимание, что водитель взволнован, возникло подозрение, что он нетрезв. Инспекторы установили, что в литре выдыхаемого мужчиной воздуха содержится 0,868 промилле алкоголя, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Сотрудникам полиции водитель пояснил, что ночью выпил, в результате чего поссорился с женой и поехал прокатиться по городу. В отношении водителя возбуждено административное производство.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефону 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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