Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

В районе Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.

Сегодня около 14 ​ часов​ дня на ​ 11 км южного подъезда к городу Нижний Тагил столкнулись три машины. Водитель автомобиля «Фольксваген»,​ 62-летний мужчина, ехавший со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречку и​ столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением​ 24 – летнего мужчины.​ После чего «Фольксваген» отбросило на автомобиль «Форд» под управлением 38-летнего мужчины, ​ который двигался в попутном направлении.



В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген», ​70-летняя женщина​, ​от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Водитель «Шевроле» с ушибом грудной клетки и ссадинами был отпущен домой. Пассажир «Шевроле», 35-летний мужчина, с диагнозом перелом ключицы госпитализирован. ​​ Водитель «Фольксвагена» с диагнозом: ушиб грудной клетки, пневмоторакс, доставлен в центральную городскую ​ больницу.​​ Пассажир «Фольксвагена», ​36-летняя женщина с закрытым переломом грудной клетки и пневмотораксом – госпитализирована. Пассажир автомобиля «Форд», 38-летняя женщина, с подкожной гематомой головы отпущена домой.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем «Фольксваген» управлял мужчина со стажем 12 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он ранее привлекался 8 раз.​

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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