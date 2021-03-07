Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

В районе Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.
Сегодня около 14 часов дня на 11 км южного подъезда к городу Нижний Тагил столкнулись три машины. Водитель автомобиля «Фольксваген», 62-летний мужчина, ехавший со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением 24 – летнего мужчины. После чего «Фольксваген» отбросило на автомобиль «Форд» под управлением 38-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген», 70-летняя женщина, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Водитель «Шевроле» с ушибом грудной клетки и ссадинами был отпущен домой. Пассажир «Шевроле», 35-летний мужчина, с диагнозом перелом ключицы госпитализирован. Водитель «Фольксвагена» с диагнозом: ушиб грудной клетки, пневмоторакс, доставлен в центральную городскую больницу. Пассажир «Фольксвагена», 36-летняя женщина с закрытым переломом грудной клетки и пневмотораксом – госпитализирована. Пассажир автомобиля «Форд», 38-летняя женщина, с подкожной гематомой головы отпущена домой.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем «Фольксваген» управлял мужчина со стажем 12 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он ранее привлекался 8 раз.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
Нижний Тагил. Другие новости 07.03.21
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