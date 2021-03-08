На Россельбане появился гигантский баннер с Петром Яном

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте установили баннер с портретом бойца команды «Архангел Михаил» Петра Яна, который накануне в бою с американцем Алджамейном Стерлингом лишился титула чемпиона UFC в суперлегком весе. В пресс-службе команды, которую представляет спортсмен, подтвердили «Новому Дню», что плакат появился в поддержку Петра. «Да, удар был запрещённый, но все знают, кто настоящий чемпион», – прокомментировали агентству в команде «Архангел Михаил».

Напомним, накануне утром в Лас-Вегасе в состоялся бой между Яном и Стерлингом. Российский боец защищал титул чемпиона UFC, который завоевал прошлым летом. Ян был абсолютным фаворитом поединка и вел на протяжении всей встречи, однако допустил ошибку в четвёртом раунде, нанеся сопернику запрещённый удар коленом в голову. Судья остановил поединок, дисквалифицировав Петра и отдав пояс его сопернику. Стерлинг изначально заявлял, что желал победы, но не таким способом и даже сообщил, что хочет реванша, однако спустя сутки передумал – и теперь хочет драться с Генри Сехудо. Спортивные аналитики считают, что, тем не менее, в скором времени Пётр Ян вернёт себе титул.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.03.21

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