В Екатеринбурге 8 марта прогремит салют в честь блогерши

В Екатеринбурге 8 марта прогремит салют, но не в честь Международного женского дня, а в честь дня рождения блогерши Насти Ивлеевой. Об этом заявила она сама. Девушка рассказала, что в Екатеринбурге салют будут запускать от киноконцертного театра «Космос» в 21:30.

В честь 30-летия девушки фейерверки также запустят Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и Южно-Сахалинске.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.03.21

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