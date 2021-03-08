В Свердловской области зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 176 новых случаев заболевания Covid-19.

В региональном оперативном штабе сообщили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышловского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 041.

Состояние 297 пациентов оценивается как тяжелое, 157 из них находятся в реанимации, в том числе 105 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 817. Остальные -в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 189 человек, всего – 72 101.

Умерли 10 больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 2 466.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.03.21

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