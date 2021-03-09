Скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области

В Москве на 73-м году жизни скончался генерал-лейтенант Валерий Краев, который в 1996-1999 годах возглавлял ГУВД Свердловской области.

На службу в милицию Краев пришел после армии. С июня 1988 года возглавлял УВД Мурманской области. «Заслуженный работник МВД СССР». С января 1997 года назначен на должность начальника ГУВД Свердловской области. Отметим, именно во время его службы в Екатеринбурге 14 апреля 1998 года прошел крупный студенческий митинг.

В мае 2007 года Краев был уволен из органов уголовно-исполнительной системы по ограниченному состоянию здоровья (военная травма). Избран вице-президентом общественной общероссийской организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (ООО АРПОиС РФ).

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.03.21

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