В гордуме Екатеринбурга появилась «медицинская» фракция

В городской думе Екатеринбурга официально создана медицинская фракция – депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга». В нее вошли депутаты Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Сергей Мелехин.

Как сообщил Алексей Вихарев на своей странице в фейсбуке, цель депутатской группы – помочь учреждениям здравоохранения, поддержать врачей и пациентов. «В идеале мы хотим закрепить всех желающих депутатов за каждой больницей в своём округе и оказывать шефскую помощь. Чтоб каждый из нас – депутатов – стал помощником главврачей, медиков, связывал неравнодушный бизнес, органы власти и быстро решал острые проблемы и вопросы. Покупал необходимое: инвалидные кресла, например, или кушетки, аппараты УЗИ, другое медицинское оборудование. Привозил продукты, бахилы, маски. Ускорял проведение необходимого ремонта. Ходил по кабинетам чиновников. Искал спонсоров и просил неравнодушных бизнесменов оказать помощь», – пояснил он.

Ранее депутат уже заявлял, что, несмотря на то, что городские больницы теперь подчинены областному минздраву, из города они никуда не делись, и им многого не хватает – продуктов, воды, бахил, кушеток, кресел-колясок. «Врачи рады всему», – говорил Вихарев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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