В Екатеринбурге и окрестностях сожгут больше 10 чучел: где и как отпраздновать Масленицу

Масляничные гуляния в разных районах Екатеринбурга пройдут уже в предстоящие выходные, 13 и 14 марта. На площадках в разных районах города запланированы праздничные программы. Жителей города будут ждать скоморохи и артисты цирка, народные ансамбли и ростовые куклы. «Новый День» выяснял, где будут сжигать чучело зимы и угощать блинами.

Самые масштабные гуляния пройдут по ежегодной традиции в парке им. Маяковского. Здесь отмечать Масленицу будут два дня – 13 и 14 марта с 11 до 19 часов. Гостей будут ждать скомарохи и цирковые акробаты. На пяти сценах парка будут выступать фолк-ансамбли «Солнцеворот», «Иван да Марья» и другие коллективы. Все желающие смогут помериться силами в перетягивании каната, поучаствовать в боях мешками и метаниях валенков. Оба дня будет работать ярмарка народных мастеров. Главным событием субботы станет снежный штурм – в 17 часов. Нужно будет забраться на высокие стены (требуется регистрация для участия). В воскресенье главным зрелищем будет сжигание чучела зимы – в 18 часов. И, конечно, на Масленице можно будет попробовать самые разные блины от кулинаров города.

В районе центра и ВИЗа Масленицу будут отмечать на относительно новой площадке – у «Синара-центра». Здесь гостей ждут 14 марта с 12 до 18 часов. Гвоздем программы здесь станет настоящая большая Медведица. Детей будут развлекать ростовые куклы. Ожидается концерт, конкурсный час (в 13:00), турнир по поеданию пельменей (в 15:30), блинный блиц (в 17:15). И, конечно, будет фуд-корт с блинами и прочими традиционно русскими масленичными угощениями.

Также на ВИЗе Масленицу будут отмечать в парке у ТРЦ «Радуга Парк» – праздник состоится 14 марта с 14:00 до 16:30. Здесь будут конкурсы для детей и взрослых, фотозона, ростовые куклы. Пройдет розыгрыш IPhone 12 ProMax и других призов. Чучело сожгут в 16:30.

Жителей Кировского района ждут на площадке у ЦК «Урал», где обещают провести праздник в новом формате. Гуляния «Искусство Масленицы» пройдут 14 марта с 12 до 15 часов. Организаторы обещают, что площадь перед центром культуры превратится в необычное арт-пространство, где можно будет почувствовать атмосферу настоящей русской Масленицы. «Гости праздника увидят, как художники отражали проводы зимы на своих полотнах, услышат масленичную музыку авторства величайших композиторов, увидят воплощенные на сцене сюжеты русских писателей», – рассказали в ЦК «Урал». Гости смогут сами попробовать себя в роли художников – и собрать произведение искусства в стиле авангард, или в роли поэта написать самое длинное стихотворение про весну. Взрослые и дети смогут от души поиграть в «цветные снежки».

В Орджоникидзевском районе Масленицу отметят сразу на двух площадках. На площадке перед ЦК «Орджоникидзевский» праздник «Широкая Масленица» отметят 13 марта в 15 часов. Обещают песни, танцы, розыгрыш призов. Масленицу будут сжигать в 17 часов. А в парке «Эльмашевский» народные гуляния «Собирайся народ, Масленица идет!» начнутся на день позже, 14 марта в 14 часов . Будет большая концертная и интерактивная программы, аттракционы для детей. На ярмарке можно будет купить поделки и, конечно, будут блины. Чучело начнут сжигать в 17 часов.

На Химмаше Масленица пройдет 13 марта в 11 часов на площадке перед Центром культуры «Экран». Здесь обещают много зимних активностей – спортивные соревнования и конкурсы. И, конечно, будет сжигание чучела.

В Академическом праздновать Масленицу в этом году будут 14 марта с 12 до 14 часов. Но подробную программу пока не разглашают, она станет известна в ближайшие дни.

За городом Масленицу широко будут отмечать в арамильском «Парке Сказов». 14 марта гостей ждет керлинг для чайников, квесты, баттл частушек, взятие снежной крепости и фаер-шоу. В этом году сжигают не просто обычное чучело, а чучело в медицинской маске (чтобы коронавирус скорее ушел). Также в этом году установят три дополнительных чучела языческих животных – лисы, быка и козла, которые тоже впервые устанавливают в этом году, и символизируют древних славянских добрых духов. Каждое из них ростом по 2.5 метра, их тоже сожгут. Но вход в «Парк Сказов» будет платным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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