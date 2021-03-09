В Екатеринбурге взрывной рост мошенничества в интернете. 70% пострадавших – пенсионеры

В Екатеринбурге в год пандемии резко увеличилось число мошенничеств, связанных с интернетом и телекоммуникациями. В основном, это были звонки из «службы безопасности банка», а также использование подложных QR-кодов на популярных сайтах. По данным городского УМВД, в 2020 году было совершено 1 988 таких преступлений, что на 136% больше, чем в 2019 году. Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов и профессий: студенты, врачи, сотрудники вузов, банкиры. Но чаще всего на обман попадаются пенсионеры, их доля составляет более 70% от всех пострадавших, сообщил сегодня в думе врио начальника полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко.

«Проблема в том, значительная часть пострадавших знали о схемах мошенничества, но все равно были обмануты. Люди отдают не только свои сбережения, но и зачастую берут на себя крупные кредиты. Полицейские постоянно проводят разъяснительные беседы с пенсионерами. Но вот пример, есть жительница Екатеринбурга, которую мошенники трижды обманули, и трижды с ней проводились профилактические беседы. В очередной раз полицейские приходят и спрашивают, Татьяна Сергеевна, ну как же так получилось. А женщина отвечает: слишком убедительно говорили», – отметил Швыдченко.

По его словам, есть несколько видов мошенничеств, которые получили широкое распространение в Екатеринбурге. В первую очередь, это звонки якобы от сотрудника банка, который обращается к человеку по имени и отчеству, знает его персональные данные, и просит перевести деньги под надуманным предлогом. Иногда для достоверности мошенники переключают абонента на робота-автоответчика, чтобы исключить «человеческий фактор», и таким способом узнают пароли и пин-коды чужой карты.

Во втором случае лжесотрудник банка может предложить установить специальную программу для защиты денежных вкладов. На самом деле эта программа дистанционно подключается к смартфону или компьютеру пользователя и получает доступ к его личному кабинету.

Третий вид мошенничества: звонки с подменных телефонных номеров от лжесотрудников правоохранительных органов. Швыдченко подчеркнул, что мошенники называют имена реальных сотрудников, информацию о которых можно найти в интернете, поэтому потерпевшие легко верят таким звонкам.

Еще один способ обмана: мошенники сообщают, что человек получил некую компенсацию или ему полагаются выгодные бонусы. В полиции отмечают, что многие граждане легко клюют на эту уловку и охотно следуют инструкциям по звонку.

«В последние два года было много мошенничеств, связанных с сайтами продаж. На таких платформах как «Юла» или «Авито» заявитель размещает объявление и оставляет свои данные. Как правило, первые три звонка идут от мошенников. Они предлагают заключить безопасную сделку и скидывают по ММS или через другие каналы QR-код. На самом деле под кодом зашифрована лжестраница, в которую уже включены исходные данные о переводе денег. В итоге заявитель сканирует QR-код, а там все «левое», и таким образом, теряют деньги», – рассказал Андрей Швыдченко. Он отметил, что преступники непрерывно учатся и меняют свои схемы каждый месяц, поэтому полицейским приходиться догонять их.

Врио начальника УМВД также добавил, что раскрывать подобные мошенничества непросто, поскольку преступники используют программное обеспечение для переадресации звонков, и установить звонившего очень трудно. Поэтому в полиции делают акцент на распространении информации о схемах мошенничества и выпускают разъяснительные листовки для пожилых людей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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